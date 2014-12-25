Нарисовать 2 баннера

Нарисовать простой баннер на зимнюю тематику (не новогоднюю а именно зимнюю) ну и диван какой нибудь мебель, что нибудь такое. Размер ширина 1000 высота 200. Расположить текст "Мебельная фабрика "Виконт" 27-28 декабря наши двери вновь открыты ...