Создание электронной открытки для рассылки

$20
БаннерыЗавершен8 заявок244 просмотра
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Необходимо создать электронную открытку, которая будет рассылаться на e-mail нашим клиентам в качестве поздравления на Новый год.

Открытка должна получиться яркой и позитивной, мультяшной.

Главные персонажи – 4 пингвина из мультика Мадагаскар.

При сотрудничестве расскажем идею более подробно.

Вопрос стоимости обсуждается.

9 лет назад
turcentr
Евгения 
36 летБеларусь
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Shamray
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
9 лет назад
$20
5 дней
Отлично справился с работой. Всегда был на связи, оперативно вносил изменения. Одним словом,ответственно подошел к работе. Рекомендую.
Очень приятный и положительный заказчик. Задача чёткая и понятная. Одним словом профессионал. Рекомендую всем.
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