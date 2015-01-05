Евгения не доводит проекты до оплаты. Связывался с предыдущими ее исполнителями, у всех одна и та же ситуация. После демонстрации финального превью, Евгения уходит в игнор. п.с. На днях на меня так же вышел ее исполнитель, с аналогичной ситуацией. Искренне желаю всем избегать сотрудничества с Евгенией. п.с.с. Готов ответить за каждое слово и предоставить доказательства.