Отрисовать баннер 600*60 для размещения на портале. Туристическая тематика.
- Баннеры28 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно нарисовать дизайн мобильной версии сайта. Тема сайта – туризм. Опыт в исполнении такого рода работы обязателен. Сайт объемный. Поэтому изначально отрисовываем одну страницу сайта, мы оплачиваем, и потом заканчиваем работать с другими ...Дизайн мобильных приложений12 заявокЗакрыт9 лет назад
Для фильтра на сайте нужно нарисовать 3 значка. Можно ориентироваться на пример или предложить свой вариант. Главное, чтобы элементы сочетались друг с другом и подходили в цвет и стиль сайта.Иконки и Пиксель-арт1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $7
Нарисовать уникальную форму заявки, спокойный фон (максимально натуральные цвета) на туристическую тематику.Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт9 лет назад
Тематика сайта - туризм. Размер по ширине - 730 пикселей (по высоте - не принципиально. Главное, чтобы баннер смотрелся понятно и гармонично). Необходимо нарисовать прямоугольный баннер-коллаж для странички "Корпоративные туры". Баннер - ...Баннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
Тематика сайта - туризм. Размер по ширине - 730 пикселей (по высоте - не принципиально. Главное, чтобы баннер смотрелся понятно и гармонично). Необходимо нарисовать прямоугольный баннер-коллаж для странички "Корпоративные туры". Баннер - ...Баннеры6 заявокЗакрыт9 лет назад
Необхоимо отрисовать большую уникальную форму заявки для центральной части сайта. По ширине - 730 пикселей (высота не критична - чтобы заявка гармонично смотрелась). Тематика сайта - туризм. Использовать корпоративные цвета обязательно (исполнителю ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо отрисовать значки для основных социальных сетей в одном стиле. Сделать нужно каждую иконку в 2-х вариантах (обычном и при наведении мышкой). Примеры, которые нравятся предоставим.Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходима помощь в оформлении группы Вконтакте. Отрисовка меню и аватар для группы Вконтакте. Тематика - туризм.Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо нарисовать статичный баннер для главной страницы. Тематика - туризм Сайт - http://www.turcentr.byБаннеры28 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
Необходимо отрисовать сайт для туристической компании. Схема расположения элементов на каждой странице сайта уже продумана. Нужна именно хорошая дизайнерская работа (!не шаблон). Сайт должен соответствовать корпоративным цветам (синий, красный, зеленый, оранжево-желтый), все элементы должны сочетаться ...Дизайн сайтов44 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо создать баннер 600*60 для туристической компании. Предпочтительные форматы: GIF, JPG или PNG. Внешне должен напоминать часть табло, на котором пишут рейс, терминал, время вылета, как в аэропорту (жд вокзале). Более подробную информацию вышлю ...Баннеры41 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $20
Необходимо создать электронную открытку, которая будет рассылаться на e-mail нашим клиентам в качестве поздравления на Новый год. Открытка должна получиться яркой и позитивной, мультяшной. Главные персонажи – 4 пингвина из мультика Мадагаскар. ...Баннеры1 исполнительЗавершен10 лет назад