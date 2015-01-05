turcentr

Евгения turcentr

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Баннер 600*60

    Отрисовать баннер 600*60 для размещения на портале. Туристическая тематика.

    Баннеры28 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать мобильную версию сайта.

    Нужно нарисовать дизайн мобильной версии сайта. Тема сайта – туризм. Опыт в исполнении такого рода работы обязателен. Сайт объемный. Поэтому изначально отрисовываем одну страницу сайта, мы оплачиваем, и потом заканчиваем работать с другими ...

    Дизайн мобильных приложений12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Отрисовать 3 значка для сайта

    Для фильтра на сайте нужно нарисовать 3 значка. Можно ориентироваться на пример или предложить свой вариант. Главное, чтобы элементы сочетались друг с другом и подходили в цвет и стиль сайта.

    Иконки и Пиксель-арт1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нарисовать баннер-коллаж для корпоративных туров.

    Тематика сайта - туризм. Размер по ширине - 730 пикселей (по высоте - не принципиально. Главное, чтобы баннер смотрелся понятно и гармонично). Необходимо нарисовать прямоугольный баннер-коллаж для странички "Корпоративные туры". Баннер - ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нарисовать баннер-коллаж для корпоративных туров.

    Тематика сайта - туризм. Размер по ширине - 730 пикселей (по высоте - не принципиально. Главное, чтобы баннер смотрелся понятно и гармонично). Необходимо нарисовать прямоугольный баннер-коллаж для странички "Корпоративные туры". Баннер - ...

    Баннеры6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Отрисовать уникальную форму заявки для сайта

    Необхоимо отрисовать большую уникальную форму заявки для центральной части сайта. По ширине - 730 пикселей (высота не критична - чтобы заявка гармонично смотрелась). Тематика сайта - туризм. Использовать корпоративные цвета обязательно (исполнителю ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нарисовать значки для соц. сетей

    Необходимо отрисовать значки для основных социальных сетей в одном стиле. Сделать нужно каждую иконку в 2-х вариантах (обычном и при наведении мышкой). Примеры, которые нравятся предоставим.

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нужна хорошая дизайнерская работа! Не шаблон!

    $1000

    Необходимо отрисовать сайт для туристической компании. Схема расположения элементов на каждой странице сайта уже продумана. Нужна именно хорошая дизайнерская работа (!не шаблон). Сайт должен соответствовать корпоративным цветам (синий, красный, зеленый, оранжево-желтый), все элементы должны сочетаться ...

    Дизайн сайтов44 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать баннер

    Необходимо создать баннер 600*60 для туристической компании. Предпочтительные форматы: GIF, JPG или PNG. Внешне должен напоминать часть табло, на котором пишут рейс, терминал, время вылета, как в аэропорту (жд вокзале). Более подробную информацию вышлю ...

    Баннеры41 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание электронной открытки для рассылки

    $20

    Необходимо создать электронную открытку, которая будет рассылаться на e-mail нашим клиентам в качестве поздравления на Новый год. Открытка должна получиться яркой и позитивной, мультяшной. Главные персонажи – 4 пингвина из мультика Мадагаскар. ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

Elena_Lotos
36 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$5
6 баллов
9 лет назад
Отрисовать уникальную форму заявки для сайта
Работа не оплачена
Заказ не актуален
Ответный отзыв
boyko_dmitriy
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
4 балла
9 лет назад
Нарисовать баннер-коллаж для корпоративных туров.
Евгения не доводит проекты до оплаты. Связывался с предыдущими ее исполнителями, у всех одна и та же ситуация. После демонстрации финального превью, Евгения уходит в игнор. п.с. На днях на меня так же вышел ее исполнитель, с аналогичной ситуацией. Искренне желаю всем избегать сотрудничества с Евгенией. п.с.с. Готов ответить за каждое слово и предоставить доказательства.
Заказ не актуален, много времени ушло на редактирование.
Ответный отзыв
Serno777
Сергей 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$7
10 баллов
9 лет назад
Нарисовать значки для соц. сетей
Отличный заказчик! Четкое понятное задание и своевременная оплата. Приятно было сотрудничать. Рекомендую всем!
Спасибо за профессиональную работу. Сергей ответственно пошел к выполнению задания. Нарисовал все качественно с первого раза. Всегда был на связи, на сообщения отвечал почти сразу. Работу выполнил раньше заявленного срока! Рекомендую.
Ответный отзыв
Shamray
41 год
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Создание электронной открытки для рассылки
Очень приятный и положительный заказчик. Задача чёткая и понятная. Одним словом профессионал. Рекомендую всем.
Отлично справился с работой. Всегда был на связи, оперативно вносил изменения. Одним словом,ответственно подошел к работе. Рекомендую.
Ответный отзыв