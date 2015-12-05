Elena_Lotos

Елена Урванцева Elena_Lotos

 
35 летУкраина/Донецк
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Рисую дизайны сайтов, а также отдельные элементы дизайна

- Качественный дизайн

- Соблюдение сроков

- Вежливое обслуживание

- Доверяю заказчикам и не беру предоплаты

Дизайн сайта
Портфолио
Отзывы заказчиков
Alexej4
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Сделать дизайн сайта psd
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
irenagolikova
54 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$30
5 баллов
8 лет назад
Путешествия внутри и снаружи
Сайт настойчиво напоминает о необходимости оставить отзыв. С данным специалистом мы расстались на этапе эскизов. То, что я увидела, было настолько далеко от запрошенного в заявке, что я даже усомнилась в своих способностях внятно объяснять. Но потом поняла другое - человек именно поэтому и назначает скромную оплату за труд, потому что не может дать того качества, к которому стремятся такие , как я, перфекционисты.
Хороший заказчик, но достаточно требовательный.
Ответный отзыв
turcentr
Евгения 
36 летБеларусь
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Отрисовать уникальную форму заявки для сайта
Заказ не актуален
Работа не оплачена
Ответный отзыв
boss43
Олег 
57 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Создание поздравительных открыток с Новым годом и Рождеством
Оперативная работа. Причем, в процессе работы возникла новая идея!
Очень хороший заказчик. Сотрудничеством довольна!
Ответный отзыв
seodrum
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Переделать логотип
Елена качественно и быстро (1 час вместо 1 дня) выполнила заказ. Рекомендую.
Очень хороший заказчик. Рекомендую!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
4 отзыва
от $5
от 1 дня
нет рейтинга