Рисую дизайны сайтов, а также отдельные элементы дизайна
- Качественный дизайн
- Соблюдение сроков
- Вежливое обслуживание
- Доверяю заказчикам и не беру предоплаты
Портфолио
- Дизайн Landing page132 просмотра
- Сайт студии дизайна154 просмотра
- Дизайн сайта фотографа173 просмотра
- Шапка сайта интернет-магазина141 просмотр
- Шапка сайта о беременности103 просмотра
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
8 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$30
5 баллов
8 лет назад
Сайт настойчиво напоминает о необходимости оставить отзыв. С данным специалистом мы расстались на этапе эскизов. То, что я увидела, было настолько далеко от запрошенного в заявке, что я даже усомнилась в своих способностях внятно объяснять. Но потом поняла другое - человек именно поэтому и назначает скромную оплату за труд, потому что не может дать того качества, к которому стремятся такие , как я, перфекционисты.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, но достаточно требовательный.
$5
10 баллов
8 лет назад
Заказ не актуален
Ответный отзыв
Работа не оплачена
$5
10 баллов
8 лет назад
Оперативная работа. Причем, в процессе работы возникла новая идея!
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик. Сотрудничеством довольна!
$5
10 баллов
8 лет назад
Елена качественно и быстро (1 час вместо 1 дня) выполнила заказ. Рекомендую.
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик. Рекомендую!
Дизайн сайтов
4 отзыва
от $5
от 1 дня
нет рейтинга