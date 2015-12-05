Сайт настойчиво напоминает о необходимости оставить отзыв. С данным специалистом мы расстались на этапе эскизов. То, что я увидела, было настолько далеко от запрошенного в заявке, что я даже усомнилась в своих способностях внятно объяснять. Но потом поняла другое - человек именно поэтому и назначает скромную оплату за труд, потому что не может дать того качества, к которому стремятся такие , как я, перфекционисты.