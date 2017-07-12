boss43

Олег boss43

 
59 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Wolfina
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Отфотошопить фото для придания эстетизма входной группе магазина
Все супер! ТЗ четкое, оплата мгновенная! Рекомендую а сотрудничеству
Отличный специалист. С полуслова понимает суть требуемого. Отличный результат! Рекомендую!
Ответный отзыв
marcus_the
Александр 
44 года
11 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Консультация по 1С 8.3 + УТ 11.1 + БП 3.0+Битрикс
Было приятно сотрудничать :) Хорошая постановка задачи и быстрая оплата.
Отличный результат! Консультация с исчерпывающими ответами на мои вопросы.
Ответный отзыв
richin
37 лет
9 лет в сервисе
Был
24 дня назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Банк сменил БИК и требуется перенастройка 1С на новый
Оперативная связь, доступы и оплата. Никаких проблем! Рекомендую к сотрудничеству!
Писать нечего - он просто Волшебник! Спасибо за быстроту и полноту выполненной работы!
Ответный отзыв
aftertraffic
Денис 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Перерисовать картинку
Заказчик четко знает то, что хочет получить!
Все сработано на отлично!
Ответный отзыв
papikus
Сергей 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
$300
10 баллов
9 лет назад
Скрипт для интернет - магазина
Отличный заказчик, рекомендую.
Исполнитель из-за болезни попросил самоотвод.
Ответный отзыв
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