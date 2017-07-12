На сайте https://avtosvechi.ru хочу поменять расположение блоков: отзывы клиентов опустить ниже. Пока слил виджеты отзывов двух магазинов в один блок. Надо их расположить рядом, но что бы планшеты и смартфоны видели это правильно.
- Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт4 года назад
- $25
надо сделать на стороне публички сайта, при заказе с оплатой по безналу с р/сч, формирование счета с возможностью его распечатки и одновременной отправкой его на почту заказчика по событию.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт4 года назад
ИМ на Битрикс: интеграция и настройка службы доставки Яндекс.Доставка. Проверка работоспособности в публичке и отображение в документах в админке. Без ТЗ, спешки нет. Перспектива других работ в дальнейшем. "1С-Битрикс: Управление сайтом ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт4 года назад
ИМ на Битрикс: интеграция служб доставки Почта России, СДЭК, Яндекс доставка. Проверка работоспособности в публичке и отображение в документах в админке. Без ТЗ, спешки нет. Перспектива других работ в дальнейшем. "1С-Битрикс: Управление сайтом ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт4 года назад
- $100
Настроить корректную выгрузку номенклатуры с ценами из "1С:Управления торговли" версии 11.4.11.71 через оборудование "ШТРИХ-М:ККМ Офлайн" в приложение "Штрих-М Кассир v5.0 (5.1.6.3)1С-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $10
Требуется сегодня до 14 час. по Москве. Убрать фасадное освещение, вытяжки на крыше и урну, "покрасить" в имеющиеся цвета, "землю" замостить плиткой, "заголубить" небо и тому подобное.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $30
Имеется 1С Предприятие 8.3 (8.3.15.1534) и ЗУП 2.5 (2.5.98.2). Требуется установка чистой базы, на которую необходимо перенести возможное и достаточное из имеющегося. Август закроем и с сентября на трешку... Подписки на ИТС нет!1С-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется анализ и рекомендация по оптимизации процессов взаимодействия программ и БД в связи с исключением из структуры фирмы двух ликвидированных юр.лиц. Пояснение: база тяжелая и из нее надо (может быть?) вытянуть существующий бизнес и ...1С-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $15
В названии все описано. Дополнительная инфа через личку. Быстрые 15 $ за простенькое решение.1С-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
На моем сайте есть картинка. Ее надо отрисовать в вектор, а затем изменить передний план: заменить мешки на сундук с бумажными деньгами. Сценка должна выглядеть как скупшик скупает банкноты и расплачивается монетами. Для ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $10
Требуется создать заявление на вступление в общественную организацию. Подробности в личку.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $20
Для Вятского общества нумизматов требуется создать большой герб. Знание геральдики и выполненные работы приветствуются! Монограмма: ВН (вятский нумизмат) Девиз: находи и обладайИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Требуется выкачать на мой хост БД донора. Настроить ежемесячную синхронизацию БД донора с "моей" БД через "облако" для обновления возможных изменений так, что бы не создавать нагрузки на его сайт. Настроить фильтр так, что бы через ...Базы данных1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $15
Есть дизайн лендинга. Надо сверстать и настроить админку на банальные действия: - при клике на "Купить" и "Заказать" вскрывается форма заказа, который затем при нажатии на "Оформить" отправляется мне почтой. - в форме ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Хочу увидеть список из 10 шагов по достижению цели ТОП-10 для LP одного товара, а так же выработать рекомендации по дизайну и функционалу. Работы по продвижению не предполагаются! Без ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Имеется съемка рекламного видеоролика на 3:43 минуты. Из него надо вырезать лишнее и сжать до 1 минуты. Подробности и ссылку предоставлю.Видеомонтаж17 заявокЗакрыт9 лет назад
- $30
На сайте петиции надо подписать реальных людей, имеющих страсть к коллекционированию. Когда численность подписантов достигнет 1000 получите оплату.Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $25
LP - одно наименование свечей зажигания. Работа оплачивается ТОЛЬКО по факту или через гарантированную сделку. К своей заявке прикладывайте письмо с общим дизайном. Красивая простота приветствуется. Главное - продажа ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $10
На сайте http://www.skupkamonet.com/1961-1991.htm требуется изменить дизайн таблицы с установлением функционала для её распечатки и экспорта в PDF файл (2 кнопки). Данные для наполнения таблицы вколачиваются через Google Таблица.Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Для слайдера на сайте http://вятон.рф/ требуется подборка фотопанорам коллекций предметов: монеты, настольные медали, знаки, значки, боны (бумажные деньги), марки, бутылочные пробки, винтажная стеклотара, статуэтки, шкатулки\сундуки, самовары и пр. Размер 600 х 200. 1 бакс ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад