Дизайн формы заявления

Нужно сделать качественный и красивый дизайн сайта, ТЗ в приложение, пожалуйста сначала прочитайте ТЗ потом пишите Ваше предложение с указанием цены. Тематика: инвестиционные проекты(HYIP). Обратите внимание приложены примеры сайтов, если вы не готовы делать такого же качества ...
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