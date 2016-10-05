Собрать контент и впихнуть

$77
Дизайн сайтовЗавершен13 заявок226 просмотров
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Для выставки нужен евробуклет формата А4, календарь квартальный А5, пакет пластиковый 30*40 см (пример того что нужно есть)

Вот для этого всего нам нужно из наших презентаций собрать контент и впихнуть его в это всё. Презентации стиля исполнителю.

Бюджет 5000, срок до 27.09

БЕЗ ИЗЫСКОВ

7 лет назад
xapun
30 летАвстралия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
marselUtro
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад
$70
4 дня
Мария по истине профессионально подходит к работе. Она не только учла правки по проекту, но и с пониманием отнеслась к задержке с подтверждением и внесением изменений в проект. Качество работы: Все на высшем уровне, каждый информационный элемент стоял на своем месте с самого начала работы. Соблюдение сроков: Мария сделала все не просто быстро, а моментально :) Коммуникация: Очень приятно общаться, все по делу и с пониманием. В целом, очень доволен сотрудничеством, я еще раз обязательно обращаюсь к данному исполнителю! Спасибо, Мария! :)
Рекомендую Александра, как исключительного заказчика, проект закрыт в срок и остались только положительные эмоции, все изменения и корректировки своевременны, замечания корректны, предоплата и оплата - в срок! Буду рада работать и дальше!
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