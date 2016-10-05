Собрать контент и впихнуть

Мария по истине профессионально подходит к работе. Она не только учла правки по проекту, но и с пониманием отнеслась к задержке с подтверждением и внесением изменений в проект. Качество работы: Все на высшем уровне, каждый информационный элемент стоял на своем месте с самого начала работы. Соблюдение сроков: Мария сделала все не просто быстро, а моментально :) Коммуникация: Очень приятно общаться, все по делу и с пониманием. В целом, очень доволен сотрудничеством, я еще раз обязательно обращаюсь к данному исполнителю! Спасибо, Мария! :)