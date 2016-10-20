Написать панель соц кнопок

Необходимо разработать дизайн нескольких страниц для электронной торговой площадки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо по образцу создать панель соц кнопок для трафика с мобильных приложений. Образец такой панельки - сайт лайфхакер.
Сроки - 1-2 дня
Оплата - договорная
Бонус - Крутейший отзыв!
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