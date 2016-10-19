Дизайн (расстановка элементов шаблона HTML страницы)

$40
Дизайн сайтовЗавершен3 заявки179 просмотров
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Всем дорого времени суток!

Есть сайт построенный по шаблону html:  pravosoznanie.com.ua/dist/ 

Есть исходник html.

Задача: сделать продающую страницу на услугу - подобрать смысловые изображения в интернете, расставить текст и готовые элементы шаблона в порядке продающего лендинга. 

Подобные станицы отдельных услуг на сайте есть, но возникло сомнение, что там все по "фен шуй маркетинга")).

Варианты оказания помощи:

1)Предоставление визуализации страницы в какой-нибудь форме без верстки - 20$

2)Расстановка с версткой - 40$

Обязуюсь оставить лаконичный отзыв)

HTML
7 лет назад
Andrey4
Андрей 
43 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
art-ground_com
Сергей 
34 годаШри-Ланка
14 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$20
1 день
Работа сделана качественно, в срок!
Доволен сотрудничеством, рекомендую.
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