Оформление главной страницы сайта знакомств

Дизайн сайтовЗавершен20 заявок254 просмотра
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Требуется оформление главной страницы сайта знакомств. Только изображения, верстка не нужна. В качестве образца использовать http://lingualeo.com/ru, но рисунки желательно сделать менее схематичными и более привлекательными. Рассмотрим любые дизайнерские решения (с привязкой к логике пролистывания экранов как на lingualeo). При выборе исполнителя работ предпочтение отдается дизайнерам, предварительно предоставившим эскизы. В дальнейшем возможен заказ на оформление всего сайта. Делаем предоплату.

7 лет назад
Seatle
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
weblines
30 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$49
3 дня
Работает уверенно и качественно, обладает хорошим художественным вкусом. Выполняет требования ТЗ, но при этом дополнительно находит собственные решения, которые в итоге оказываются даже лучше. Рекомендую.
Приятный заказчик, чётко поставленные задачи, прислушивается к профессиональным советам дизайнера. Рекомендую Сергея для сотрудничества!
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