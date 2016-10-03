Требуется оформление главной страницы сайта знакомств. Только изображения, верстка не нужна. В качестве образца использовать http://lingualeo.com/ru, но рисунки желательно сделать менее схематичными и более привлекательными. Рассмотрим любые дизайнерские решения (с привязкой к логике пролистывания экранов как на lingualeo). При выборе исполнителя работ предпочтение отдается дизайнерам, предварительно предоставившим эскизы. В дальнейшем возможен заказ на оформление всего сайта. Делаем предоплату.