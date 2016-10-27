Дизайн 4 страниц интернет-магазина кондитерской: главная (стр. презентация), карточка товара, страница категории (список товаров), страница регистрации пользователя. На каждую страницу есть прототип и подробное ТЗ. Срок: 4-5 дней. Цена: 5000 руб.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо отрисовать дизайн для гитарного сайта Gitarland.ru. А именно мобильную версию сайта и все внутренние страницы.
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