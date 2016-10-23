Нужно сделать шаблон письма для email рассылок

Дизайн сайтовЗавершен2 заявки212 просмотров
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Всем добрый день! Необходимо разработать дизайн и сверстать полностью функциональный шаблон письма для Email-рассылок под GetResponse. Есть старый шаблон, но он уже не актуален

итак сначала утверждаем дизайн потом делаете верстку - адаптивную важно

Оплата по факту

Цена 3000 руб

7 лет назад
aivengom
Максим 
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
6 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
svyatoslaw95
28 летУзбекистан
10 лет в сервисе
Был
18 дней назад
7 лет назад
$45
3 дня
отличный исполнитель
Не рекомендую данного заказчика!! Обманул, получив исходники, не оплатил работу. Данный заказчик: https://www.weblancer.net/users/aivengom/ Выбрал меня исполнителем проекта: https://www.weblancer.net/projects/dizajn-sajtov-9/nuzhno-sdelat-shablon-pisyma-dlya-email-rassylok-783816/ В указанный срок проект был выполнен в полном объеме и сдан, верстка email письма отправлена заказчику (Максиму Айвенго). После чего заказчик пропал из сети почти на неделю и не отвечал на сообщения. После этого кормил меня завтраками целый месяц, что произведет оплату ,что возникли финансовые затруднения и тому подобное. Я верил и ждал. Но оплату на сегодняшний день я так и не получил в размере $45. Ждал месяц, думаю это достаточный срок. Получу оплату, изменю отзыв. А пока Максиму верить нельзя т.к к сожалению я не первый и боюсь, что не последний кого он обманул в сети интернет. Прошу Максима Айвенго призвать к ответственности и проверить его на соответствие реальной личности т.к большие подозрения, что имя и фамилия выдуманные и он мошенник. Вот, какая информация о нем есть в сети, это часть из найденного. http://kmakovetsky.ru/moshenniki-v-internete/ostorozhno-moshennik-maksim-semenenko-v-internete https://www.youtube.com/watch?v=tcIBh38Z_fg На данном сервисе: https://freelancehunt.com/freelancer/aivengom.html Максим заблокирован за мошенничество. его имена под которыми он скрывается (Максим Айвенго, Максим Семененко, Антон Мирный, Евгений Дюбов). Аккаунт Максима на данный момент: https://vk.com/id365990533 Здесь его уже зовут: Максим Близников Фрагмент из сообщения http://pixs.ru/showimage/Screenshot_2036231_23894494.jpg На вопрос, почему другая фамилия, ответил «просто». =) Но я думаю, что это не просто. Т.к «популярность» Максима в сети достаточно распространена и с не очень хорошей стороны. Так, что всем исполнителем, кто захочет сотрудничать с Максимом (фамилию не пишу т.к у него их много). Не рекомендую с ним сотрудничать, 100 раз подумайте и не совершайте ошибку. Это будет стоить потраченного времени и денег.
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