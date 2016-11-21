Нужна отрисовка шапки сайта + логотип

Добрый день, уважаемые дизайнеры! Нужен специалист для разработки дизайна сайта строительной тематики. Сайт 20 страниц, многие из них контентные, однотипные. Макет сайта и тех.задание отправлю кандидату Требования: 1) качественное портфолио 2) наличие многостраничных сайтов 3) четкое следование ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, уважаемые фрилансеры!
Нужна отрисовка сайта + логотип.
Сайт продажа электротоваров.
Во вложении 2 варианта, которые заказчиком отклонены.
Нужно сделать шапку и логотип. От Вас предложения по цене, срокам и какие то варианты.
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