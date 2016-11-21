Нужна отрисовка шапки сайта + логотип

Есть работающий прототип сайта, написанный на PHP/HTML (без использования каких либо шаблонов/фреймворков) Около 10ти страниц Заходите, регистрируйтесь, щупайте ;-) https://thedealer.club/login.php Хотелось бы без сильного изменения структуры сайта сделать ему простой и красивый дизайн. Поэтому ищется хардкорный исполнитель, способный создать сайт ...