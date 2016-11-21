Я веб-дизайнер, специализируюсь на разработке дизайна сайтов, баннеров и логотипов. Дополнительные навыки:
Профессиональная обработка фотографии (ретушь, цветокоррекция, коллажирование и др.) - здесь мои возможности ограничиваются только Вашей фантазией.
Ответственность, индивидуальный подход к каждому заказчику, нацеленность на результат.
Рабочие программы: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. Работаю удалённо.
Креативная творческая личность, обладающая тонким художественным вкусом и позитивным мировосприятием. Я очень люблю своё дело и от работы получаю только удовлетворение, поэтому, когда я берусь за какой-либо проект, то подхожу к его разработке со всей ответственностью и педантичностью, свойственными мне от природы.
Обладая даром видеть прекрасное в обыденном, свое вдохновение я черпаю буквально повсюду!
Доп. навыки: развитые коммуникативные навыки, умение работать с людьми, умение убеждать и вести переговоры, грамотность письма и речи.
Обращайтесь, буду рада сотрудничать с Вами!