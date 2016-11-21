ek-maker

Елена ek-maker

 
45 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Делаю виртуальный мир прекраснее!

Я веб-дизайнер, специализируюсь на разработке дизайна сайтов, баннеров и логотипов. Дополнительные навыки:

Профессиональная обработка фотографии (ретушь, цветокоррекция, коллажирование и др.) - здесь мои возможности ограничиваются только Вашей фантазией.

Ответственность, индивидуальный подход к каждому заказчику, нацеленность на результат.

Рабочие программы: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. Работаю удалённо.

Креативная творческая личность, обладающая тонким художественным вкусом и позитивным мировосприятием. Я очень люблю своё дело и от работы получаю только удовлетворение, поэтому, когда я берусь за какой-либо проект, то подхожу к его разработке со всей ответственностью и педантичностью, свойственными мне от природы. 

Обладая даром видеть прекрасное в обыденном, свое вдохновение я черпаю буквально повсюду!

Доп. навыки: развитые коммуникативные навыки, умение работать с людьми, умение убеждать и вести переговоры, грамотность письма и речи. 

Обращайтесь, буду рада сотрудничать с Вами!

Отзывы заказчиков

inturist
Алексей 
52 года
15 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Вставка изображения в фото интерьера, изготовление коллажа.
Все отлично!
Очень хороший ответственный заказчик!
Ответный отзыв
flanmark1
Роман 
33 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$150
10 баллов
8 лет назад
Обработка фото интерьера виллы
Работа понравилась! Настоящий профессионал своего дела!
От сотрудничества с Романом остались только положительные впечатления! Очень хороший, добросовестный заказчик, рекомендую!
Ответный отзыв
DiVers7
Дина 
44 года
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$150
10 баллов
8 лет назад
Нужна отрисовка шапки сайта + логотип
Отличный исполнитель! Рекомендую!
Очень хороший заказчик! Всегда понимает, чего хочет, четко ставит цели и задачи, вовремя рассчитывается за выполненную работу!
Ответный отзыв