Делаю виртуальный мир прекраснее!

Я веб-дизайнер, специализируюсь на разработке дизайна сайтов, баннеров и логотипов. Дополнительные навыки:

Профессиональная обработка фотографии (ретушь, цветокоррекция, коллажирование и др.) - здесь мои возможности ограничиваются только Вашей фантазией.

Ответственность, индивидуальный подход к каждому заказчику, нацеленность на результат.

Рабочие программы: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. Работаю удалённо.

Креативная творческая личность, обладающая тонким художественным вкусом и позитивным мировосприятием. Я очень люблю своё дело и от работы получаю только удовлетворение, поэтому, когда я берусь за какой-либо проект, то подхожу к его разработке со всей ответственностью и педантичностью, свойственными мне от природы.

Обладая даром видеть прекрасное в обыденном, свое вдохновение я черпаю буквально повсюду!

Доп. навыки: развитые коммуникативные навыки, умение работать с людьми, умение убеждать и вести переговоры, грамотность письма и речи.

Обращайтесь, буду рада сотрудничать с Вами!