DiVers7

Дина DiVers7

 
44 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

ek-maker
Елена 
45 лет
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$150
10 баллов
8 лет назад
Нужна отрисовка шапки сайта + логотип
Очень хороший заказчик! Всегда понимает, чего хочет, четко ставит цели и задачи, вовремя рассчитывается за выполненную работу!
Отличный исполнитель! Рекомендую!
Ответный отзыв