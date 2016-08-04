Есть сайт на MODX. Вернее, делается сайт интернет-магазин. Движок шаблон уже установлен, нужно продолжить работу по верстке, каталогу и созданию карточек с товаром. Оплата позадачная (сделали часть - смотрим, оплачиваем) и далее. От Вас пониманеи ...