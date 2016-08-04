Нужен перевод на тайский. Детали реальным исполнителям.
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Есть сайт на MODX. Вернее, делается сайт интернет-магазин. Движок шаблон уже установлен, нужно продолжить работу по верстке, каталогу и созданию карточек с товаром. Оплата позадачная (сделали часть - смотрим, оплачиваем) и далее. От Вас пониманеи ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо восстановить пароль в админку сайта. Сайт старый, доступы от хостинга и базы есть. Инетерсует цена вопрсоа и сроки.Веб-программирование15 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры! Нужна отрисовка сайта + логотип. Сайт продажа электротоваров. Во вложении 2 варианта, которые заказчиком отклонены. Нужно сделать шапку и логотип. От Вас предложения по цене, срокам и ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры! Юридический сайт http://www.ulc.ru Нужна разработка контекстной рекламы по этим и шлейфовым запросам: арбитражный суд юридическая консультация адвокаты москвы ...Контекстная реклама11 заявокЗакрыт9 лет назад
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