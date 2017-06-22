Нужен переводчик на тайский язык

ПереводыЗакрыт6 заявок238 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен перевод на тайский. Детали реальным исполнителям.

6 лет назад
DiVers7
42 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Перевод статьи на английский

    Статья по этому адресу dev.by/lenta/main/privet-amerika-1  еще похожих 4 статьи нужно перевести на английский Кто откликнется приводите сразу ссылки на свои переводы чтобы можно было оценить качество.   Указывайте стоимость исходя из объема работ - это опт :)

    Переводы19 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перевод технической статьи с русского на английский по требованиям

    Необходимо выполнить перевод и оформление в соответствии с прикладываемыми требованиями технической статьи с русского на английский. Тематика статьи - машиностроение, нейронные сети. Объем статьи на русском - 1600 слов (~12000 символов без пробелов).  Требования к оформлению ...

    Переводы7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перевод IT статей English > Українська

    Приветствую. Необходим систематичный перевод статей с английского на украинский язык. Все статьи относятся к IT сфере, в основном UI/UX, соответственно если вы по совместительству UI дизайнер - это будет только плюсом. Целе перевода - статьи ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Перевод на французкий

    Добрый день. Сколько будет стоить перевод текста на лендинге. Нужно на французкий. Вот сайт- http://96zakaz.tilda.ws/ecoslimeu

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Перевод сайта RU -> PL

    Здравствуйте! Ищу человека с хорошим знанием польского для перевода сайта на польский язык. Сайт посвящен натяжным потолкам. Количество символов оценить трудно -около 40к символов без пробелов. Сайт покажу в ЛС

    Переводы12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перевод с русского на украинский. Прямо сейчас.

    Нужно перевести документ (по ссылке https://drive.google.com/open?id=0ByDcMEMkCijGb1Z0eDBqOVVmMGc ) 163 стр. Нужен перевод каждый надписи на украинский язык! Нужно начать работу прямо сейчас и сделать очень быстро. Цена? Срок?

    Переводы12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад