Нужен переводчик на тайский язык

Статья по этому адресу dev.by/lenta/main/privet-amerika-1 еще похожих 4 статьи нужно перевести на английский Кто откликнется приводите сразу ссылки на свои переводы чтобы можно было оценить качество. Указывайте стоимость исходя из объема работ - это опт :)
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