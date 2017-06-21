Перевод с русского на Киргизский и Таджикский

ПереводыЗакрыт9 заявок309 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен перевод с русского на Киргизский и Таджикский. Документ прикреплен. Пишите Ваши цены и сроки за язык. Предпочтение носителям.

6 лет назад
AndNirkov
29 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
15 дней назад