Перевод с русского на Киргизский и Таджикский

Здравствуйте! Есть объемный заказ на перевод 94 чертежей в формате .DWG Ищем переводчиков казахского, если не владеете английским, но работаете в AutoCAD - пишите, с англ на рус переведем сами и отдадим Вам в работу русский вариант. Ждем откликов ...