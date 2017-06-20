Перевод статей (интернет-маркетинг) Англ-Рус

ПереводыЗакрыт36 заявок567 просмотров
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Добрый день! 

Меня интересует перевод с английского на русский язык статей на тему интернет и е-мейл маркетинга для наполнения моего сайта. 

Пример статьи: goo.gl/xcrsrh 

Коротко о требованиях к тексту: 

Статьи оn 5000 до 10 000 зпб. 

Присутствует маркетинговая лексика и термины. 

Необходимо соблюдать логическую последовательность мысли автора статьи. 

Если какие-то термины нужно будет разъяснить, мы поможем. 

Текст должен быть грамотным и читаться легко, насколько это позволяет тематика. 

Готовы ли вы выполнить оплачиваемое пробное задание 

(около 1000-2000 символов)? 

Расскажите также о ваших расценках на подобную работу и условиях сотрудничества с вами. 

Сможете ли выполнить тестовое задание к обеду 21 июня? 

Укажите, каким способом можете принимать оплату 

Спасибо!

7 лет назад
veronika_tkach89
Вероника Ткач 
34 годаУкраина
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад