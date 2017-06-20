Перевод статей (интернет-маркетинг) Англ-Рус

Добрый день!

Меня интересует перевод с английского на русский язык статей на тему интернет и е-мейл маркетинга для наполнения моего сайта.

Пример статьи: goo.gl/xcrsrh

Коротко о требованиях к тексту:

Статьи оn 5000 до 10 000 зпб.

Присутствует маркетинговая лексика и термины.

Необходимо соблюдать логическую последовательность мысли автора статьи.

Если какие-то термины нужно будет разъяснить, мы поможем.

Текст должен быть грамотным и читаться легко, насколько это позволяет тематика.

Готовы ли вы выполнить оплачиваемое пробное задание

(около 1000-2000 символов)?

Расскажите также о ваших расценках на подобную работу и условиях сотрудничества с вами.

Сможете ли выполнить тестовое задание к обеду 21 июня?

Укажите, каким способом можете принимать оплату

Спасибо!