Перевод чертежей в AutoCAD c АНГЛИЙСКОГО на КАЗАХСКИЙ

ПереводыЗавершен2 заявки253 просмотра
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Здравствуйте!

Есть объемный заказ на перевод 94 чертежей в формате .DWG

Ищем переводчиков казахского, если не владеете английским, но работаете в AutoCAD - пишите, с англ на рус переведем сами и отдадим Вам в работу русский вариант.

Ждем откликов с ценами в рублях за 1 чертеж или весь проект. Материал Вышлю по запросу.

7 лет назад
FPM
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
66 отзывов
Выбранный исполнитель
alinur9679
Алишер 
25 летКазахстан
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва(-1)
7 лет назад
$10
1 день
Надежный, отзывчивый и профессиональный исполнитель, по всем вопросам на связи. Однозначно рекомендуем!
В задании была ошибка, но заказчик отреагировал отлично.
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