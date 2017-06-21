Перевод чертежей в AutoCAD c АНГЛИЙСКОГО на КАЗАХСКИЙ

Всем привет. Нужно сделать очень качественный перевод на казахский. Оставляйте свои заявки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Есть объемный заказ на перевод 94 чертежей в формате .DWG
Ищем переводчиков казахского, если не владеете английским, но работаете в AutoCAD - пишите, с англ на рус переведем сами и отдадим Вам в работу русский вариант.
Ждем откликов с ценами в рублях за 1 чертеж или весь проект. Материал Вышлю по запросу.
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