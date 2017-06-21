Перевод чертежей в AutoCAD c АНГЛИЙСКОГО на КАЗАХСКИЙ

Здравствуйте!

Есть объемный заказ на перевод 94 чертежей в формате .DWG

Ищем переводчиков казахского, если не владеете английским, но работаете в AutoCAD - пишите, с англ на рус переведем сами и отдадим Вам в работу русский вариант.

Ждем откликов с ценами в рублях за 1 чертеж или весь проект. Материал Вышлю по запросу.