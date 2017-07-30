Перевод заголовков, меню сайта на английский

ПереводыЗавершен16 заявок315 просмотров
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Здравствуйте! Надо перевести заголовки, меню сайта, формы поиска, отправки писем и тому подобное. Сами страницы не надо переводить. Тематика - сайт недвижимости.

7 лет назад
kupigo
Олег 
58 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
BP_Ellen
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад
$2
2 дня
Быстро, качественно! Очень рекомендую!
Отличный заказчик, рекомендую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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