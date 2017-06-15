Перевод на языки

ПереводыЗакрыт37 заявок336 просмотров
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Нужно перевести 1400 символов (фразы из 1-2 слов) на языки:

  • Французский
  • Немецкий
  • Итальянский
  • Японский
  • Швейцарский
Если можете перевести на один из языков -тоже отлично. Указывайте в заявке какой

Обязательно указывайте стоимость

7 лет назад
ivanvorobei
29 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
год назад