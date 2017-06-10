Перевод РЭ к прибору

Надо перевод текстов: 1. Один с русского на англ. язык 2. Три текста с англ. на русский Рассматриваем заявки с ценой и сроком.
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