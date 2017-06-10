Перевод с польского на украинский

На постоянную удаленную работу требуется ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК С НЕМЕЦКОГО языка для ежемесячной бесплатной информационной газеты (подготовка материалов на 36 тыс. зн. без пробелов). Газета на рус.яз., региональная (в Германии). Частичная занятость до 5-6 дней в месяц. Оплата 120 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Виписка, медицина. Близько 2-х сторінок. Не терміново.
Вказуйте тариф за 1800 символів з проміжками у грн за текстом перекладу (оригінал - фото), спосіб оплати, терміни, контакти (тел, мейл, скайп).
Зразок направлю кандидатам.
- Похожие заказы
- $120Переводы18 заявокЗакрыт6 лет назад
Всем привет. Нужно срочно перевести абзац текста с русского на чешский. Повышенный тариф + отзыв. Сделать нужно в ближайшие 15 минут.Переводы8 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Необходимо перевести текст для страницы "Об авторе" блога с русского языка на английский. А также перевести несколько коротких текстов. Общий объем русского текста - в пределах 3 000 знаков. Тематика - кухонная бытовая техника, кулинария. Очень важно ...Завершен7 лет назад
Здравствуйте! Необходимо перевести доклад с русского языка на немецкий. Срок - завтра.Переводынет заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Есть сайт http://krearo.xyz/ нужно перевести весь сайт на французский! Жду адекватную цену, можно обсудить по скайпу! текст пока рыба, скоро будет заполнена, во объему будет примерно такая же!Переводы18 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно перевести текст. Машинный перевод оплачен не будет! Язык оригинала: английский Язык перевода: русский Для проверки переведите следующий текст: Тематика: Работа в Ютуб Наличие специальной лексики: Объем: 13967 символов Результат сохранить в формате: Word DOCX Скинуть в чат.Завершен7 лет назад
Добрый день! Необходимо перевести PDF с английского на русский. Длина текста 12 страниц. При подаче отклика, просьба прислать пример перевода любого абзаца.Завершен7 лет назад
Приветствую! Ищу ответственного исполнителя для перевода лендинга веб-студии на английский язык. Желательно знание английских понятий в сфере веб сайтов, рекламы и продвижения. Перевод необходимо сделать прямо в коде страницы, меняя русские слова на английские (предоставлю ...Завершен6 лет назад
Здравствуйте, Помогите перевести текст с украинского языка на испанский, сроки 4 - 5 дней. Подскажите стоимость, спасибо.Переводы20 заявокЗакрыт6 лет назад
Я дам список сайтов, где есть такие новости. Напишу критерии оценки тем. которые будем переводить. Каждую новость надо будет согласовывать в формате: - вы высылаете переведенный заголовок - за раз 5 новостей - я принимаю их все или ...Переводы13 заявокЗакрыт7 лет назад