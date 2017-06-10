Технический перевод с японского на русский

Есть три файла. Два пдф-файла -- оригиналы, третий док-файл -- частичный перевод. Необходимо закончить перевод той, части, которая отсутствует. Это секция про фрезерование: страниц 12 в конце первого тома, и в начале второго тома.

Там идёт про разные методы резки-то, что там написано не совпадает с русскими методами, в японском интернете тоже непонятно написано. Пишите только те (анти-бот: напишите цифрами сто двадцать три в начале Вашей заявки), кто действительно осилит данную работу. Сразу нужен полный бюджет, и полные сроки, никакие Ваши ставки за 1800 не интересуют. Чем скорее, тем лучше. Ссылка на файлы: http://dropmefiles.com/GvHF9