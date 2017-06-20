Перевод с немецкого на русский

Добрый день! Срочное задание по переводу на немецкий небольшого текста. Пишите ЛС [i]**** - ВАШ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК ПО ПОИСКУ И ДОСТАВКЕ СВЕЖЕМОРОЖЕНОЙ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ Благодаря многолетнему опыту наших сотрудников, а также дружеским связям с рыболовецкими компаниями и ...