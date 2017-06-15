Перевод научной статьи

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Необходимо перевести научную статью по политологии с украинского на академический английский для последующей публикации в журнале. 9.000 символов.

7 лет назад
memor1a
29 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад