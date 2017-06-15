Перевод научной статьи

Нужно перевести 1400 символов (фразы из 1-2 слов) на языки: [list][*]Французский[*]Немецкий [*]Итальянский[*]Японский[*]Швейцарский[/list]Если можете перевести на один из языков -тоже отлично. Указывайте в заявке какой [b]Обязательно указывайте стоимость[/b]
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Необходимо перевести научную статью по политологии с украинского на академический английский для последующей публикации в журнале. 9.000 символов.
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