Перевод текста с Русского на Латышский

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Нужен перевод текста с Русского на Латышский 6000 слов

7 лет назад
Mesjkin
38 летЛатвия
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
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