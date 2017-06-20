Перевод текста с Русского на Латышский

Нужно перевести 1400 символов (фразы из 1-2 слов) на языки: [list][*]Французский[*]Немецкий [*]Итальянский[*]Японский[*]Швейцарский[/list]Если можете перевести на один из языков -тоже отлично. Указывайте в заявке какой [b]Обязательно указывайте стоимость[/b]