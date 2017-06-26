Перевод на французкий

ПереводыЗавершен10 заявок248 просмотров
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Добрый день. Сколько будет стоить перевод текста на лендинге.

Нужно на французкий. Вот сайт- http://96zakaz.tilda.ws/ecoslimeu

6 лет назад
Rawel
34 годаБеларусь
9 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
BP_Ellen
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад
$10
2 дня
Сделано точно в срок. Рекомендую!
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