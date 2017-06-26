Перевод на французкий

Перевод письма-приглашения. 3300 знаков
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Добрый день. Сколько будет стоить перевод текста на лендинге.
Нужно на французкий. Вот сайт- http://96zakaz.tilda.ws/ecoslimeu
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