Нужен переводчик португальский-английский

ПереводыЗакрыт8 заявок242 просмотра
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Ищем переводчика на проект 

Требования:

- опыт в локализации ПО

- языковая пара португальский-английский 

6 лет назад
ol_it
Ольга 
30 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад