Перевод IT статей English > Українська

Приветствую. Необходим систематичный перевод статей с английского на украинский язык. Все статьи относятся к IT сфере, в основном UI/UX, соответственно если вы по совместительству UI дизайнер - это будет только плюсом. Целе перевода - статьи для бесплатного, некоммерческого блога и переводы будут распространяться бесплатно.

Для начала нужно перевести 1 статью (6636 символов), оригинал https://www.invisionapp.com/blog/ecommerce-ctas-that-convert/

для перевода нужно будет зарегистрироваться здесь http://translate.thealphacentauri.net и переводить эту статью прямо в интерфейсе сайта для перевода http://translate.thealphacentauri.net/book/148

Только Украина

пишите ПОЛНУЮ СТОИМОСТЬ, ТЗ достаточно информативное, кол-ство символов указано, ссылка на статью тоже. Если вы указали не точную стоимость - такие заявки будут игнорироваться, уважайте время других.