Перевод IT статей English > Українська

ПереводыЗавершен8 заявок341 просмотр
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Приветствую. Необходим систематичный перевод статей с английского на украинский язык. Все статьи относятся к IT сфере, в основном UI/UX, соответственно если вы по совместительству UI дизайнер - это будет только плюсом. Целе перевода - статьи для бесплатного, некоммерческого блога и переводы будут распространяться бесплатно.

Для начала нужно перевести 1 статью (6636 символов), оригинал https://www.invisionapp.com/blog/ecommerce-ctas-that-convert/

для перевода нужно будет зарегистрироваться здесь http://translate.thealphacentauri.net и переводить эту статью прямо в интерфейсе сайта для перевода http://translate.thealphacentauri.net/book/148

Только Украина

пишите ПОЛНУЮ СТОИМОСТЬ, ТЗ достаточно информативное, кол-ство символов указано, ссылка на статью тоже. Если вы указали не точную стоимость - такие заявки будут игнорироваться, уважайте время других.

6 лет назад
TSpell
Тимур 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
17 дней назад
Выбранный исполнитель
AndNirkov
29 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
15 дней назад
6 лет назад
$12
1 день
Если вам нужен недорогой и несложный (неспецифический) перевод с английского на украинский - обращайтесь. В моем случае статья о маркетинге была переведена достаточно посредственно, с использование дословного перевода, с орфографическими ошибками и неправильно переведенными терминами, местами вообще терялся смысл текста.
Честный, доброовестный заказчик
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