Изменение действующего сайта

Здравствуйте.Необходимо сделать сайт [url=http://hans-fensterr.ru/]http://hans-fensterr.ru/[/url] более "продаваемым". В настоящее время руководству компании не нравится дизайн тем, что он немного "тусклый". Хотелось бы видеть сайт более кликабельным, читабельным, с дружелюбным интерфейсом и т.д. Может быть должно быть больше динамики: ...