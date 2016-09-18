Доработать дизайн e-commerce сайта

Необходимо доработать имеющийся сайт https://www.thewrenchmonkey.co .uk/

Интернет магазин по продаже автозапчастей. Исходников дизайна нет, нужно переносить с сайта. Оплата почасовая, при согласовании объема работы отдельно для каждой задачи.

Что требуется:

– доработать дизайн существующих страниц, не меняя основ верстки (изменение положения кнопок, добавить доп. информацию по товарам, меню в левой части сайта).

– важно, чтобы новые блоки аккуратно и гармонично вписывались в текущий дизайн.

– готовый дизайн страниц сайта в виде psd файлов

Выбор будет осуществляться на основе портфолио с аналогичными проектами. Для дальнейшего общения обязателен скайп.