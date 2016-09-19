Изменить логотип и цвета

Нарисовать дизайн лендинга. Тематика: медицина. Сроки: два-три дня. Приоритет отдаю исполнителю, который уже работал с данной тематикой. Все подробности проекта обсудим с кандидатами. Прикрепляйте примеры своих работ в сообщении на проект.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать качественно.В шапке поменять логотип и название (логотип китайский флаг) название Китайский визовый центртак же в шапке обратный звонок сделать приметней, и форма заявки цвета подобрать (кнопку желтым цветом оставить)
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