Изменить логотип и цвета

$10
Дизайн сайтовЗавершен15 заявок245 просмотров
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Сделать качественно.В шапке поменять логотип и название (логотип китайский флаг) название Китайский визовый центртак же в шапке обратный звонок сделать приметней, и форма заявки цвета подобрать (кнопку желтым цветом оставить)

7 лет назад
seriuslait
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
svyatoslaw95
28 летУзбекистан
10 лет в сервисе
Был
18 дней назад
7 лет назад
$10
1 день
Святослав оперативно отреагировал на заявку, и быстро и качественно выполнил работу. Рекомендую
Алексей, один с лучших заказчиков, правильно поставлена задача, хорошая коммуникация, оплата в срок. Рекомендую!
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