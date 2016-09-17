Дизайн продающей страницы

Нарисовать дизайн лендинга. Тематика: медицина. Сроки: два-три дня. Приоритет отдаю исполнителю, который уже работал с данной тематикой. Все подробности проекта обсудим с кандидатами. Прикрепляйте примеры своих работ в сообщении на проект.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, дизайнеры!
Требуется создать продающий дизайн, страницу по продаже портмоне - клатча. Неплохо бы увидеть портфолио, после выбора исполнителя, отправлю подробное ТЗ
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