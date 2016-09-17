Дизайн продающей страницы

$80
Дизайн сайтовЗакрыт44 заявки377 просмотров
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Добрый день, дизайнеры! 

Требуется создать продающий дизайн, страницу по продаже портмоне - клатча. Неплохо бы увидеть портфолио, после выбора исполнителя, отправлю подробное ТЗ

7 лет назад
vitaliksmirnov2
34 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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