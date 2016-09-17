Дизайн полтораэкранного лендинга

Нарисовать дизайн лендинга. Тематика: медицина. Сроки: два-три дня. Приоритет отдаю исполнителю, который уже работал с данной тематикой. Все подробности проекта обсудим с кандидатами. Прикрепляйте примеры своих работ в сообщении на проект.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет, нужно сделать дизайн под одностраничник.
Фирма занимается доставкой подарков по городу. Подарок состоит из букета цветов, открытки ручной работы и составляющей сюрприза.
Целевая аудитория мужчины, но и женщины родным могут дарить. Дарят женщинам любого возраста.
Хотелось бы избежать людей в дизайне, так как смотрится это всегда неестественно. Дизайн хотелось бы видеть в светлых тонах, белый фон. Но так как не дизайнер, то большего сказать не могу.
Прототип от руки прилагаю. Элементы располагаются условно, текст указан полностью :)
Жду Ваших приложений. Исходник логотипа скину.
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