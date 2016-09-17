Дизайн полтораэкранного лендинга

Дизайн сайтовЗакрыт18 заявок198 просмотров
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Всем привет, нужно сделать дизайн под одностраничник.

Фирма занимается доставкой подарков по городу. Подарок состоит из букета цветов, открытки ручной работы и составляющей сюрприза.

Целевая аудитория мужчины, но и женщины родным могут дарить. Дарят женщинам любого возраста.

Хотелось бы избежать людей в дизайне, так как смотрится это всегда неестественно. Дизайн хотелось бы видеть в светлых тонах, белый фон. Но так как не дизайнер, то большего сказать не могу.

Прототип от руки прилагаю.  Элементы располагаются условно, текст указан полностью :) 

Жду Ваших приложений. Исходник логотипа скину.

7 лет назад
MaJest
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
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