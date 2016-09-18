Редизайн самописного сайта

Здравствуйте.Необходимо сделать сайт http://hans-fensterr.ru/ более "продаваемым". В настоящее время руководству компании не нравится дизайн тем, что он немного "тусклый". Хотелось бы видеть сайт более кликабельным, читабельным, с дружелюбным интерфейсом и т.д. Может быть должно быть больше динамики: сменяющиеся картинки, какие-то ролики о деятельности компании, об оконных профилях и т.д.

В настоящее время нравятся следующие сайты:

http://www.okna-peter.ru/

http://www.oknakomforta.ru/

http://www.bfk.ru/

http://www.okna-etalon.ru/

Хотелось бы сделать что-то подобное в наших цветах. Немного конкретики дадим после выбора исполнителя.

Нужно не просто сделать макеты, а полностью реализовать проект (заменить старый дизайн на новый на сайте)