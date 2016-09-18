Нарисовать дизайн лендинга. Тематика: медицина. Сроки: два-три дня. Приоритет отдаю исполнителю, который уже работал с данной тематикой. Все подробности проекта обсудим с кандидатами. Прикрепляйте примеры своих работ в сообщении на проект.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нарисовать дизайн для сайта с предоставленных картинок, то есть перерисовать в точности и предоставить в PSD, возможна работа по верстке
- Похожие заказы
- $38Дизайн сайтов34 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо доработать имеющийся сайт https://www.thewrenchmonkey.co .uk/ Интернет магазин по продаже автозапчастей. Исходников дизайна нет, нужно переносить с сайта. Оплата почасовая, при согласовании объема работы отдельно для каждой задачи. Что требуется: – доработать дизайн существующих страниц, не меняя основ ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать клон своего сайта и для этого просто хочу произвести замену примерно 12 картинок и иконок. Пнг практически все. Точно в таком же виде и размере они мне нужны на выходе от вас. Плюс ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Ищем дизайнера, который может посвятить проектам максимальное рабочее время (иногда выходные). Работы очень много, фактически поток. В ответе на работу напишите свои цены, пожалуйста на следующие проекты - баннер, окно приложения, лого-иконка приложения. Без указания ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо доработать сайт на virtuemart. 1. необходимо переделать стандартную корзину на более приличный дизайн. 2. адаптировать корзину под мобильные устройства. 3. переделать стандартную форму накладной и счета фактуры. Хотел бы услышать еще предложения что можно сделать. Предложения хотел бы сразу ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $10
Сделать качественно.В шапке поменять логотип и название (логотип китайский флаг) название Китайский визовый центртак же в шапке обратный звонок сделать приметней, и форма заявки цвета подобрать (кнопку желтым цветом оставить)Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $80
Добрый день, дизайнеры! Требуется создать продающий дизайн, страницу по продаже портмоне - клатча. Неплохо бы увидеть портфолио, после выбора исполнителя, отправлю подробное ТЗДизайн сайтов44 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно нарисовать лендинг-магазин по продаже очков. Заявки без цены и сроков не рассматриваю. ТЗ и подробности кандидату, пример прикрепилДизайн сайтов44 заявкиЗакрыт7 лет назад
Всем привет, нужно сделать дизайн под одностраничник. Фирма занимается доставкой подарков по городу. Подарок состоит из букета цветов, открытки ручной работы и составляющей сюрприза. Целевая аудитория мужчины, но и женщины родным могут дарить. Дарят женщинам ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт7 лет назад