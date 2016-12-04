Нужен не зажравшийся дизайнер. Сайт мобильных приложений и игр для Android. Требуется нарисовать дизайн по сетке Bootstrap (адаптив, главная + 7 внутренних однотипных), и нужен дизайн мобильной версии версии сайта (просто скласть). Лого и примерный дизайн есть. Все детали будут обсуждены с исполнителем.

Предоплата возможна после начала работы и прототипирования. По срокам планирую получить макет в течении 5-7 дней после выбора исполнителя и начала работ. Оплата равными частями Webmomey, без предоплаты. От исполнителя: частый онлайн, свободное время и желание работать и работа в четко оговоренные сроки, без кормления завтраками и бесконечными поисками вдохновения!

Если сотрудничество принесет положительный результат, возможна работа по другим проектам сразу после завершения текущего.