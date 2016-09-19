Дизайн интернет магазина + мобильная версия (БС)

$150
Дизайн сайтовЗакрыт21 заявка288 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Мы студия по продвижению сайтов, часто обращаются с вопросами дизайна, нужен на постоянную проектную работу, хороший дизайнер, стабильно даем заказы. Этот заказ для Вас тестовый в том числе и его нужно сделать качественно..  

1. Формальные и спамные отклики не читаю, сразу в отказ, Жду четкие ответы и вопросы.  

2. Прилагаю первое ТЗ – общее 

3. Только работа по Безопасной сделке! Бюджет 8000 максимум!  Работа по пост оплате!

4. Нужно сделать: дизайн страниц для интернет магазина с мобильной версией – это главная, категория, товар, корзина, личный кабинет +- 2 стр. 

ИТОГ: От Вас жду примеры работ и сроки на отрисовку.  

7 лет назад
OnlineGames1
Павел 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Отрисовать дизайн Юридического сайта с мобильной версией

    $120

    Мы студия по продвижению сайтов, часто обращаются с вопросами дизайна, нужен на постоянную проектную работу, хороший дизайнер, стабильно даем заказы. Этот заказ для Вас тестовый в том числе и его нужно сделать качественно..  1. Формальные и ...

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн по сетке Bootstrap, адаптив.

    $180

    Нужен не зажравшийся дизайнер. Сайт мобильных приложений и игр для Android. Требуется нарисовать дизайн по сетке Bootstrap (адаптив, главная + 7 внутренних однотипных), и нужен дизайн мобильной версии версии сайта (просто скласть). Лого и примерный ...

    Bootstrap
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Создание макета для страницы с тестом

    Необходимо создать дизайн для страницы с психологическим тестом. У теста 8 результатов, у каждого должно быть изображение, изображающее результат (злой человечек, или т. п,). Ссылку на тест скину в личку после подачи заявки. Сроки сжатые.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нужна отрисовка шапки сайта + логотип

    Добрый день, уважаемые фрилансеры! Нужна отрисовка сайта + логотип. Сайт продажа электротоваров. Во вложении 2 варианта, которые заказчиком отклонены. Нужно сделать шапку и логотип. От Вас предложения по цене, срокам и какие то варианты.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн сайта строительной тематики

    Добрый день, уважаемые дизайнеры!         Нужен специалист для разработки дизайна сайта строительной тематики.      Сайт 20 страниц, многие из них контентные, однотипные.   Макет сайта и тех.задание отправлю кандидату     Требования:       1) качественное портфолио     2) наличие многостраничных сайтов   3) четкое следование ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Web дизайн сайта (голый HTML/PHP)

    Есть работающий прототип сайта, написанный на PHP/HTML (без использования каких либо шаблонов/фреймворков)  Около 10ти страниц   Заходите, регистрируйтесь, щупайте ;-)  https://thedealer.club/login.php Хотелось бы без сильного изменения структуры сайта сделать ему простой и красивый дизайн.  Поэтому ищется хардкорный исполнитель, способный создать сайт ...

    PHPДизайн сайтаHTML
    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад