Дизайн интернет магазина + мобильная версия (БС)

Мы студия по продвижению сайтов, часто обращаются с вопросами дизайна, нужен на постоянную проектную работу, хороший дизайнер, стабильно даем заказы. Этот заказ для Вас тестовый в том числе и его нужно сделать качественно..

1. Формальные и спамные отклики не читаю, сразу в отказ, Жду четкие ответы и вопросы.

2. Прилагаю первое ТЗ – общее

3. Только работа по Безопасной сделке! Бюджет 8000 максимум! Работа по пост оплате!

4. Нужно сделать: дизайн страниц для интернет магазина с мобильной версией – это главная, категория, товар, корзина, личный кабинет +- 2 стр.

ИТОГ: От Вас жду примеры работ и сроки на отрисовку.