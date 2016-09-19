Отрисовать дизайн Юридического сайта с мобильной версией

Мы студия по продвижению сайтов, часто обращаются с вопросами дизайна, нужен на постоянную проектную работу, хороший дизайнер, стабильно даем заказы. Этот заказ для Вас тестовый в том числе и его нужно сделать качественно..

1. Формальные и спамные отклики не читаю, сразу в отказ, Жду четкие ответы и вопросы.

2. Прилагаю четкую схему страниц по данной схеме нужно будет отрисовать страницы

Вся доп информация в процессе общения.

3. Только работа по Безопасной сделке! Бюджет 6500 рублей максимум. Работа по пост оплате.

4. Нужно сделать: дизайн страниц всех, что в файле отражены + мобильная версия сайта.

ИТОГ: От Вас жду примеры работ и сроки на отрисовку.