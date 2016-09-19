Нужен дизайн для лендинга по ремонту и реконструкции деревянных домов. Можете предложить верстку в комплекте - очень хорошо. ТЗ в прицепе. UPD. Адаптивный дизайн
Отрисовать дизайн Юридического сайта с мобильной версией
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы студия по продвижению сайтов, часто обращаются с вопросами дизайна, нужен на постоянную проектную работу, хороший дизайнер, стабильно даем заказы. Этот заказ для Вас тестовый в том числе и его нужно сделать качественно..
1. Формальные и спамные отклики не читаю, сразу в отказ, Жду четкие ответы и вопросы.
2. Прилагаю четкую схему страниц по данной схеме нужно будет отрисовать страницы
Вся доп информация в процессе общения.
3. Только работа по Безопасной сделке! Бюджет 6500 рублей максимум. Работа по пост оплате.
4. Нужно сделать: дизайн страниц всех, что в файле отражены + мобильная версия сайта.
ИТОГ: От Вас жду примеры работ и сроки на отрисовку.
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