Дизайн шаблон сайта

Нужен вот такой шаблон дизайн demo.web-arhitect.com/ и верстка под opencart 2 (с кроссобраузерностью с учетом версий под гаджеты).

Тема камины. Нужно не много значков добавить. Это уже в обсуждении проекта.

РАБОТАЮ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ БЕЗОПАСНУЮ СДЕЛКУ!