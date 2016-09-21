Новый дизайн для сайта

Всем добрый день. Есть вот такая страница https://make.travel/ru/excursions/68 Делали сами и упор был на удобство и лаконичность. После завершения стало понятно что нужно сделать страницу повеселее, так как выглядит скучно. Задача поменять расцветку и сделать страницу более эстетичной. Конкретных пожеланий ...