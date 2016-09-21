Дизайн 4 страниц интернет-магазина кондитерской: главная (стр. презентация), карточка товара, страница категории (список товаров), страница регистрации пользователя. На каждую страницу есть прототип и подробное ТЗ. Срок: 4-5 дней. Цена: 5000 руб.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработать дизайн главной страницы, на основе цветов логотипа и нравившихся сайтов.
Каталога товаров на этом сайте нет!
Прошу указывать адекватные цены, автоматические заявки отклоняются сразу!
Сайты:
- Похожие заказы
- $77Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется оформление главной страницы сайта знакомств. Только изображения, верстка не нужна. В качестве образца использовать http://lingualeo.com/ru, но рисунки желательно сделать менее схематичными и более привлекательными. Рассмотрим любые дизайнерские решения (с привязкой к логике пролистывания экранов ...Завершен7 лет назад
Здравствуйте, нужен дизайн ресторана, главная, меню (категория), мобильная версия предпочтения тем дизайнерам, у кого есть опытЗавершен7 лет назад
- $93
Браузерный и Адаптивный дизайн сделать задание в приложение бюджет 6000 рублей сроки до 3-4 днейДизайн сайтов12 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется сделать современный дизайн трех писем для email рассылкиДизайн сайтов13 заявокЗакрыт7 лет назад
- $300
Необходимо отрисовать дизайн для гитарного сайта Gitarland.ru. А именно мобильную версию сайта и все внутренние страницы.Завершен7 лет назад
Нужен вот такой шаблон дизайн [url=http://demo.web-arhitect.com/][u]demo.web-arhitect.com/[/u][/url] и верстка под opencart 2 (с кроссобраузерностью с учетом версий под гаджеты). Тема камины. Нужно не много значков добавить. Это уже в обсуждении проекта. РАБОТАЮ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ БЕЗОПАСНУЮ СДЕЛКУ!Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо предложить редизайн сайта в 2 этапа: 1) сделать юзабилити-аудит сайта - главной страницы и основных страниц разделов; 2) на основе юзабилити-аудита необходимо отрисовать редизайн сайта - главная и основные разделы. Сайт: http://www.mytarifs.ru/ Оплата предпочтительно на Вебманиа, в рублях и ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт7 лет назад