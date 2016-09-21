Интернет магазин

Мне нужен полноценный магазин с админкой, с оформлением заказа в один клик итп. вот на подобие этого: мусульманская-одежда-оптом.рф чтобы также работали корзина оформление товара, и чтобы можно было добавить товар итп. все как на том сайте. Все плюшки как на том сайте чтобы были. И дизайн красивый чтобы был итп.