Интернет магазин

Есть макеты страниц сайта под размер 1280, нужно оперативно сделать каждый макет под размер 320, 768. Во вложении пример макета главной страницы. Всего до разных 10 макетов. Называйте сроки и цены, ссылки на подобные работы. P.S. ...
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Мне нужен полноценный магазин с админкой, с оформлением заказа в один клик итп. вот на подобие этого: мусульманская-одежда-оптом.рф чтобы также работали корзина оформление товара, и чтобы можно было добавить товар итп. все как на том сайте. Все плюшки как на том сайте чтобы были. И дизайн красивый чтобы был итп.
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