Разработка дизайна сайта по образцу

Дизайн сайтовЗавершен35 заявок372 просмотра
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Необходимо разработать дизайн сайта по образцу. Образцы сайтов которые нравятся - в ЛС.

Боджет на дизайн >10 000 руб.

(p.s. Если дизайнер работает cо своим вертальщиком который cможет его натянуть и запрограммировать на wp/modx то это будет большим плюсом.)

7 лет назад
julpromy
Юлия 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
dantearcava1990
Артур 
27 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$150
5 дней
Всё хорошо, учтены все мои пожелания. Рекомендую к сотрудничеству!
Всё отлично, оплата происходила вовремя, правки ставились чётко !
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