Разработка дизайна сайта по образцу

Всем дорого времени суток! Есть сайт построенный по шаблону html: pravosoznanie.com.ua/dist/ Есть исходник html. Задача: сделать продающую страницу на услугу - [b]подобрать смысловые изображения в интернете, расставить текст и готовые элементы шаблона в порядке продающего лендинга.[/b] Подобные станицы отдельных ...
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Необходимо разработать дизайн сайта по образцу. Образцы сайтов которые нравятся - в ЛС.
Боджет на дизайн >10 000 руб.
(p.s. Если дизайнер работает cо своим вертальщиком который cможет его натянуть и запрограммировать на wp/modx то это будет большим плюсом.)
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