Редизайн сайта

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка147 просмотров
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Здравствуйте Дмитрий!

Ищем исполнителя для обновления дизайна лендинговой страници: www.vcvsoft.com.

В случаи Вашей заинтересованности прошу

сообщить стоимость и сроки выполнения

работы.

Если нужна более детальная о нас:

Мы, небольшая IT-компания VcV Soft создали и развиваем

продукт для реализации готовой IT - инфраструктуры для предприятиях малого и среднего

бизнеса (учетная система, файловый архив, система резервного

копирования, телефония, прочее). На данный момент в состав продукта

входят такие компоненты:

  • виртуальный (или физический) сервер для надежного хранения данных пользователей и

    возможности удаленной совместной работы;

  • система авторизации пользователей по электронному ключу;
  • программный продукт на платформе 1С Предприятие 8.3 для ведения управленческого учета;

Подробнее о наших продуктах можно почесть на wiki-сервере который мы используем для коллективного создания инструкций по адресу:

С уважением,

Владимир.

Дизайн сайтаРедизайн сайта
7 лет назад
Khristov_vl
54 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
dmitriy-natoka
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 часа назад
7 лет назад
$500
10 дней
Отличная работа. Великолепное качество. Очень доволен результатом. Рекомендую!
Владимир, спасибо за работу! Очень хороший заказчик, приятный в общении , четкие задачи и оперативная оплата. Рекомендую как отличного заказчика! Буду рад сотрудничеству в будущем!
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