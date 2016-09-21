Редизайн сайта

Всем дорого времени суток! Есть сайт построенный по шаблону html: pravosoznanie.com.ua/dist/ Есть исходник html. Задача: сделать продающую страницу на услугу - [b]подобрать смысловые изображения в интернете, расставить текст и готовые элементы шаблона в порядке продающего лендинга.[/b] Подобные станицы отдельных ...
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Здравствуйте Дмитрий!
Ищем исполнителя для обновления дизайна лендинговой страници: www.vcvsoft.com.
В случаи Вашей заинтересованности прошу
сообщить стоимость и сроки выполнения
работы.
Если нужна более детальная о нас:
Мы, небольшая IT-компания VcV Soft создали и развиваем
продукт для реализации готовой IT - инфраструктуры для предприятиях малого и среднего
бизнеса (учетная система, файловый архив, система резервного
копирования, телефония, прочее). На данный момент в состав продукта
входят такие компоненты:
- виртуальный (или физический) сервер для надежного хранения данных пользователей и
возможности удаленной совместной работы;
- система авторизации пользователей по электронному ключу;
- программный продукт на платформе 1С Предприятие 8.3 для ведения управленческого учета;
С уважением,
Владимир.
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