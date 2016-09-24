Дизайн обложки и аватара на фб

Необходимо разработать дизайн нескольких страниц для электронной торговой площадки
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Добрый день, нужно оформить аватар и обложку для страницы фб. Сайт на кинотематику. Жду предложений
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