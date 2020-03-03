Настроить корректную выгрузку номенклатуры с ценами из "1С:Управления"

$100
1С-программированиеЗакрыт5 заявок400 просмотров
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Настроить корректную выгрузку номенклатуры с ценами из "1С:Управления торговли" версии 11.4.11.71 через оборудование "ШТРИХ-М:ККМ Офлайн" в приложение "Штрих-М Кассир v5.0 (5.1.6.3)

4 года назад
boss43
Олег 
57 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад