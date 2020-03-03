Настроить корректную выгрузку номенклатуры с ценами из "1С:Управления"

1. Подгрузить прайс листы в 1С (управление торговли) 2. Настроить чтоб в 1С автоматически происходило изменение артикула товара (10.34604N на IRTR-10.34604N) 4. Актуализацию прайсов в 1С при загрузки списка только с Артикулом и цены 5. Настроить синхронизацию 1С с ...