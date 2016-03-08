Наладить работу нескольких функций в 1с

Приветствую коллеги! Ищу человека которых хорошо ориентируется в вопросах конфигурации bitrix24. Есть ряд вопросов, которые я хотел бы прояснить и возможно потом сконфигурировать bitrix24 с специалистом который окажет консультации. Примерный перечень вопросов Связь битрикс24 и 1С Генерация произвольных печатных форм Автоматическая генерация ...