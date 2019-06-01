Настроить 1С и программирование

1С-программированиеЗакрыт4 заявки235 просмотров
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Конфигурация 1С:Автосервис 8 1.6.19.215

Задачки:

1. В готовую базу загрузить Каталоги работ и норм времени из всех баз (скрин. Нормы) с установкой цены Закупочные

2. Программирование (Расширение): В программе есть возможность учета хранения шин. 

Нужно: Сделать дубликат такой возможности Но для хранения транспорта. Когда указываем период хранения, необходимо чтобы могли контролировать в каком то графике эти взаиморасчеты. Например клиент привозит технику на хранение на три месяца, стоимость хранения 3 месяца 9 ты рублей, он делает аванс 3000, и потом мы должны видеть что на каждый месяц начислено по 3000 и сколько он еще должен.

3. Программирование (Расширение): Создать интерфейс (картинка интерфейс) с кнопками и логотипом в правом углу.

3.1. Узнать статус ремонта: после нажатия должно появляться окно где клиент вводит номер телефона в формате +7 (***) ***-**-**. Ищет по базе и выводит на экран следующую информацию:

Клиент: ФИО

Телефон: + 7

Заказ наряд  0001 от 12.12.20

Мастер:

Статус:

Транспорт: реквизит Автомобиль

Дата завершения: ДатаОкончания

Сумма: 

3.2. Записаться на ремонт – Документ Запись на ремонт, сделать его более адаптивным для планшета

4 года назад
aipovvaleriy
25 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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